Berlin (AFP) Berliner Polizei geht mit Durchsuchungen gegen mutmaßliche Islamisten vor

Zwölf Verdächtigen wird unter anderem Terrorismusfinanzierung vorgeworfen

In Berlin ist die Polizei mit Razzien gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Derzeit vollstreckten Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) 20 Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwölf Tatverdächtige aus der islamistischen Szene, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Mittwochmorgen im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ihnen würden verschiedene Straftaten, darunter Terrorismusfinanzierung, zur Last gelegt.

Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte an, später genauer über die Durchsuchungen zu informieren.