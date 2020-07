Los Angeles (AFP) Elf Soldaten bei Explosion und Brand auf US-Marineschiff leicht verletzt

Ursache für Unglück im Hafen von San Diego unklar

Bei einem Großbrand an Bord eines Schiffs der US-Marine sind elf Soldaten leicht verletzt worden. Das Amphibische Angriffsschiff "USS Bonhomme Richard" sei zur Wartung in einem Marine-Stützpunkt im kalifornischen San Diego gewesen, als sich am Sonntag an Bord eine Explosion ereignet habe und ein Feuer ausgebrochen sei, berichtete die Zeitung "Navy Times".

Elf Soldaten seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die US-Pazifikflotte via Twitter mit. Der US-Sender CNN zeigte Bilder von einer dichten Rauchsäule über dem Schiff. Feuerwehrschiffe kämpften mit Wasserwerfern gegen den Brand. Das Feuer könne noch "tagelang" weiter brennen, sagte der Feuerwehrchef von San Diego, Colin Stowell, dem Sender.

Die Explosionsursache war zunächst unklar. Die "Navy Times" berichtete unter Berufung auf eine Marine-Sprecherin, zum Zeitpunkt des Unglücks seien rund 200 Menschen an Bord gewesen.