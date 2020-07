Dortmund (AFP) Drei Jahre Haft für Jugendlichen wegen Mordversuchs an Lehrer

Landgericht Dortmund verhängt gegen weiteren Angeklagten Arrest wegen Beihilfe

Wegen Mordversuchs an einem Lehrer hat das Dortmunder Landgericht am Montag einen Jugendlichen zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Ein mitangeklagter junger Mann erhielt wegen Beihilfe drei Wochen Dauerarrest, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte. Ein dritter Jugendlicher wurde bezüglich des Mordkomplotts freigesprochen.

In dem Prozess ging es um Mordpläne an einem Lehrer des nun verurteilten Haupttäters. Der Gesamtschulpädagoge soll am 9. Mai 2019 auf einen Garagenhof hinter dem Lehrerparkplatz gelockt worden sein, um ihn mit Hammerschlägen zu töten. Der jetzt freigesprochene Jugendliche soll sich jedoch geweigert haben, mit dem Hammer zuzuschlagen.

Der Strafprozess gegen die jungen Männer hatte Ende Januar begonnen. Wegen des jugendlichen Alters der zur Tatzeit 16, 17 und 18 Jahre alten Angeklagten fand das Verfahren hinter verschlossenen Türen statt.