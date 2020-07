Zagreb (AFP) Regierende Konservative siegen deutlich bei Parlamentswahlen in Kroatien

HDZ verfehlt absolute Mehrheit

Die regierenden Konservativen haben die Parlamentswahl in Kroatien klar für sich entschieden. Die HDZ-Partei von Regierungschef Andrej Plenkovic gewann nach offiziellen Angaben bei der Wahl am Sonntag voraussichtlich 68 der 151 Mandate. Sie hängte damit das von der sozialdemokratischen SDP angeführte Mitte-Links-Lager überraschend klar ab. Dieses kommt voraussichtlich nur auf 42 Mandate, wie die Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen ergab.

Auf dem dritten Platz landete die neue nationalistische Partei des Volksmusikers Miroslav Skoro. Sie eroberte rund 15 Parlamentssitze. Skoro war im Wahlkampf durch sexistische Bemerkungen, seine Ablehnung von Migration und seinen unkritischen Umgang mit Kroatiens nationalsozialistischer Vergangenheit aufgefallen.

Die HDZ verfehlte allerdings die absolute Mehrheit und wird deshalb eine Koalition bilden müssen. Ein denkbarer Koalitionspartner sind acht Abgeordnete, die ethnische Minderheiten vertreten. In diesem Fall wäre die HDZ nicht auf ein Bündnis mit Skoro angewiesen. Der Rechtspopulist hatte Wähler von der Regierungspartei weggelockt, die mit dem relativ moderaten Kurs von Plenkovic unzufrieden sind.

Der scheidende Umweltminister der HDZ, Tomislav Coric, sagte im Fernsehen, er erwarte, dass die Partei in den kommenden Tagen Koalitionspartner finden werde. Es gebe "politische Optionen", die "sowohl ideologisch als auch programmatisch" nahe der eigenen Linie seien.

Umfragen hatten auf ein enges Rennen zwischen den Konservativen und dem von SDP-Chef Davor Bernardic angeführten Oppositionsbündnis hingedeutet. Das schwache Abschneiden des Mitte-Links-Lagers kam daher überraschend. Ein Grund dafür dürfte der Aufstieg der neuen links-grünen Gruppierung Mozemo sein, die mit etwa sieben Sitzen erstmals in das Parlament einzieht.

Bernardic gratulierte der HDZ und Plenkovic. Er erklärte, zum Rücktritt vom Parteivorsitz bereit zu sein. Plenkovic sprach seinerseits von einem "großartigen" Sieg seiner Partei. Er unterstrich zugleich die großen Herausforderungen, vor denen Kroatien stehe. Dem stark vom Tourismus abhängigen Land droht wegen der Corona-Pandemie eine schwere Rezession. Es wird mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um zehn Prozent gerechnet.

Die Pandemie nahm in dem Adria-Staat zwar bislang einen vergleichsweise milden Verlauf. Doch stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder deutlich an. Die HDZ hatte im Wahlkampf unter anderem mit dem Corona-Krisenmanagement der Regierung geworben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Plenkovics HDZ im Wahlkampf offen unterstützt und wurde dafür am Montag kritisiert. Sie hatte wie andere konservative Politiker aus Europa in einem Video das Wahlkampfmotto "Sigurna Hrvatska" der HDZ gesagt ("sicheres Kroatien"). Hinter ihr war dabei allerdings wie in offiziellen Kommissionsvideos eine EU-Flagge sowie ein Gang des Kommissionsgebäudes zu sehen. Die EU-Kommission räumte daraufhin am Montag "Fehler" beim Auftritt ihrer Präsidentin ein. Die Aufzeichnung hätte nicht den Hintergrund des Sitzes der EU-Kommission zeigen dürfen.

Neben der Corona-Pandemie spielten im Wahlkampf vor allem Korruption und die hohe Abwanderung eine Rolle. Es werde nicht genug getan gegen "Arbeitslosigkeit und schlechte Löhne", die junge Kroaten ins Ausland ziehe, sagte eine Wählerin der Nachrichtenagentur AFP.

Für den Urnengang galten strikte Schutzmaßnahmen. Insgesamt waren 3,8 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Bislang starben in dem 4,2-Millionen-Einwohner-Land nach offiziellen Angaben rund 110 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Etwa 3000 Infektionsfälle wurden verzeichnet.