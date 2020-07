Zagreb (AFP) Regierende Konservative siegen bei Parlamentswahlen in Kroatien

HDZ von Ministerpräsident Plenkovic hängt Mitte-Links-Lager klar ab

In Kroatien sind die regierenden Konservativen gestärkt aus den Parlamentswahlen hervorgegangen. Die Partei HDZ von Regierungschef Andrej Plenkovic gewann klar: Nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Stimmen zeichnete sich in der Nacht zum Montag ab, dass sie auf voraussichtlich 68 der 151 Parlamentssitze kommt.

Das von der sozialdemokratischen SDP angeführte Mitte-Links-Lager holte demnach 42 Mandate. Die neue nationalistische Partei des Musikers Miroslav Skoro errang voraussichtlich 15 Parlamentssitze.

Die HDZ verfehlte allerdings die absolute Mehrheit und wird deshalb eine Koalition bilden müssen. Ein denkbarer Koalitionspartner sind acht Abgeordnete, die ethnische Minderheiten vertreten.

Plenkovic sprach von einem "großartigen" Sieg seiner Partei. Er unterstrich zugleich die großen Herausforderungen, vor denen sein Land stehe. Dem stark vom Tourismus abhängigen Land droht wegen der Corona-Pandemie Krise eine schwere Rezession. Es wird mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um zehn Prozent gerechnet.

Die Pandemie nahm in dem Adria-Staat zwar bislang einen vergleichsweise milden Verlauf. Doch stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder deutlich an. Bislang starben in Kroatien nach offiziellen Angaben mehr als hundert Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Insgesamt wurden mehr als 3000 Infektionsfälle verzeichnet.