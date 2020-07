Washington (AFP) Trumps nächster Wahlkampfauftritt findet unter freiem Himmel statt

US-Präsident reist am Samstag nach New Hampshire

US-Präsident Donald Trump hält seine nächste Wahlkampfveranstaltung unter freiem Himmel ab. Trump werde am 11. Juli in Portsmouth im Bundesstaat New Hampshire auftreten, teilte sein Wahlkampfteam am Sonntag mit. Alle Besucher sollen demnach eine Mund-Nase-Schutzmaske erhalten und "nachdrücklich dazu ermutigt" werden, diese auch zu tragen.

Trump hatte seinen Wahlkampf am 20. Juni nach dreieinhalbmonatiger Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie mit einer ersten Großveranstaltung wieder aufgenommen. Er mobilisierte aber deutlich weniger Anhänger als erwartet. Viele Sitze in der Veranstaltungshalle in Tusla im Bundesstaat Oklahoma blieben leer.

Trumps Wahlkampfauftritt stieß auf viel Kritik, da Gesundheitsexperten beim Zusammenkommen tausender Menschen in einer Halle eine Vielzahl neuer Infektionen befürchteten. Die wenigsten Trump-Anhänger in Tusla trugen Schutzmasken.

Trump liegt in Umfragen deutlich hinter dem designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden. Der frühere Ex-Präsident hatte Ende Juni angekündigt, er werde wegen der Corona-Pandemie auf Wahlkampfauftritte vor großem Publikum verzichteten.

In den USA wurden bereits mehr als 2,8 Millionen Coronavirus-Infektionen und fast 130.000 Todesfälle bestätigt. Das sind weltweit die mit Abstand höchsten Zahlen.