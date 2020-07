Washington (AFP) Arbeitslosenquote in den USA geht wegen vieler Neueinstellungen weiter zurück

Quote bei 11,1 Prozent - Zeitgleich verlieren weiter viele Menschen ihren Job

Die Arbeitslosenquote in den USA ist inmitten der Coronavirus-Krise weiter zurückgegangen. Die Quote sank im Juni auf 11,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Demnach wurden innerhalb eines Monats 4,8 Millionen Menschen eingestellt. Die Arbeitslosenquote war im Zuge der Coronavirus-Pandemie zwischenzeitlich auf 14,7 Prozent gesprungen. Im Mai sank sie dann auf 13,3 Prozent - und nun auf 11,1 Prozent.

Allerdings verlieren wegen der Corona-Krise nach wie vor viele Menschen ihre Jobs. In der vergangenen Woche meldeten sich knapp 1,43 Millionen Menschen neu arbeitslos, wie das Arbeitsministerium in einer zweiten Erklärung mitteilte.

Die Coronavirus-Pandemie hat die USA in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Zwar gab es in den vergangenen Wochen Anzeichen einer ökonomischen Erholung. Zugleich steigt derzeit die Zahl der Corona-Infektionen wieder rasant an. Zuletzt wurde binnen 24 Stunden die Rekordzahl von knapp 53.000 Neuinfektionen registriert. Bislang wurden in den USA rund 2,7 Millionen Corona-Infektionen und mehr als 128.000 Tote gemeldet. Das sind die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit.

In den vergangenen Wochen waren die Beschränkungen zur Eindämmung des Virus - trotz Warnungen von Experten - schrittweise gelockert worden. US-Präsident Donald Trump will eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität, um vor der Präsidentschaftswahl im November die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.