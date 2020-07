Istanbul (AFP) Oberstes Verwaltungsgericht der Türkei entscheidet über Museums-Status der Hagia Sophia

Erdogan kündigt notwendige Schritte nach dem Urteil an

Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei prüft seit Donnerstag, ob die Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee umgewandelt werden darf. Wie der Staatssender TRT am Donnerstag berichtete, wird die Entscheidung über den umstrittenen Antrag innerhalb der nächsten 15 Tage bekannt gegeben. Der imposante Kuppelbau war zwölf Jahre nach der Republiksgründung 1935 in ein Museum verwandelt worden, offen für Besucher aller Religionen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im Juni erklärt, dass das höchste Verwaltungsgericht über den Status des Unesco-Weltkulturerbes entscheiden soll. "Nachdem Urteil werden die notwendigen Schritte unternommen", fügte er hinzu. Seit dem Amtsantritt der islamisch-konservativen Regierung von Erdogan im Jahr 2002 hat es immer wieder Bestrebungen gegeben, die Hagia Sophia wieder als Moschee zu nutzen. Es sei ein "großer Fehler" gewesen, die einstige Moschee nach der Republikgründung in ein Museum umzuwandeln, sagte Erdogan vergangenes Jahr in einem Interview mit dem Fernsehsender A Haber.

Der auf Türkisch Ayasofya genannte Bau mit der 55 Meter hohen Kuppel war im 6. Jahrhundert als Basilika errichtet und über Jahrhunderte für die Krönung der byzantinischen Kaiser genutzt worden. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 wurde die Kirche in eine Moschee umgewandelt und um vier Minarette ergänzt. Die Umrüstung in ein Museum war eine zentrale Reform der modernen Republik unter der Führung des säkularen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk.

Nicht nur die säkulare türkische Opposition, sondern auch mehrere Staaten im Westen lehnen die Umrüstung der Hagia Sophia entschieden ab. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am vergangenen Mittwoch, die Hagia Sophia sei ein "Symbol der Verpflichtung" Ankaras "zum Respekt gegenüber den Glaubenstraditionen und der diversen Geschichte" der türkischen Republik. Die Regierung müsse sicherstellen, dass die Hagia Sophia "offen für alle" bleibe. Die griechische Kulturministerin Linda Mendoni bezeichnete in einem Brief an die Unesco die Pläne der türkischen Regierung als "Wiederauflebung von Nationalismus und religiösem Fanatismus".

"Die Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts wird vermutlich eine politische Entscheidung werden. Welches Urteil auch am Ende rauskommt: Es wird das Ergebnis einer Erwägung durch die Regierung sein", sagte Asli Aydintasbas von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.