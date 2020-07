New York (AFP) UN-Sicherheitsrat verabschiedet Resolution zu Waffenruhe wegen Coronavirus

Maas begrüßt nach langem Streit "Signal der Hoffnung"

Nach monatelangem Streit hat der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution eine weltweite Waffenruhe wegen der Coronavirus-Pandemie verlangt. Der von Frankreich und Tunesien vorgelegte Resolutionstext wurde am Mittwoch einstimmig angenommen. Die Resolution fordert eine sofortige weltweite Waffenruhe mit Ausnahme der Militäreinsätze gegen Dschihadisten. Verlangt wird auch eine "humanitäre Pause" von mindestens 90 Tagen, damit Hilfsgüter an die betroffenen Bevölkerungen geliefert werden können.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) begrüßte ein "Signal der Hoffnung für Menschen in Konfliktregionen". Die Resolution wurde just an dem Tag beschlossen, an dem Deutschland für einen Monat den Vorsitz über den Sicherheitsrat übernahm.

Dem Resolutionsbeschluss vorausgegangen waren rund drei Monate komplizierter Beratungen in dem wichtigsten UN-Gremium. Vor allem ging es um die Frage, ob die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Resolution direkt oder auch nur indirekt erwähnt werden sollte.

Die Vetomacht USA, die der WHO im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie schwere Versäumnisse vorwirft und mit der Organisation gebrochen hat, war strikt dagegen. China - ebenfalls mit einem Vetorecht ausgestattet und derzeit in immer größerer Rivalität zu den USA - war dafür.

Letztlich findet sich im Text keine Erwähnung der WHO. Stattdessen wird in der Einleitung auf eine Resolution der UN-Vollversammlung vom April verwiesen, in der eine Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation gefordert wird. Diplomaten zufolge wurde dieser Kompromissvorschlag von Indonesien gemacht und von den USA und China gebilligt.

Bundesaußenminister Maas sprach von einem "großartigen Beginn unseres Vorsitzmonats im Sicherheitsrat". "Diese Einigung war ein hartes Stück Verhandlungsarbeit unter der engagierten Vermittlung Frankreichs und Tunesiens. Es zeigt: Divergenzen können überwunden werden."

Maas rief Konfliktparteien weltweit auf, "die Waffen für 90 Tage schweigen zu lassen und den von Krieg, Vertreibung, Hunger und der COVID-Pandemie geschwächten Menschen in Krisengebieten eine bitter benötigte Atempause und humanitären Helferinnen und Helfern Zugang für ihre überlebensnotwendige Arbeit zu verschaffen".

UN-Generalsekretär António Guterres hatte im März zu einer weltweiten Waffenruhe aufgerufen, damit alle Länder sich auf die Bemühungen gegen die Coronavirus-Pandemie konzentrieren können. Der UN-Sicherheitsrat unterstützte diesen Vorstoß nun. Höchst ungewiss ist aber, welche Auswirkungen dies auf die Konflikte in aller Welt haben wird.

Guterres hatte vergangene Woche gesagt, die geforderte Waffenruhe werde von 180 Ländern und mehr als 20 bewaffneten Gruppen unterstützt. Der UN-Generalsekretär räumte dabei aber auch ein, dass es an der konkreten Umsetzung teilweise mangelt. So hat die Gewalt in den Bürgerkriegsstaaten Jemen und Libyen sogar zugenommen.

Guterres' Umfeld zeigte sich zwar zuversichtlich, dass eine Resolution des UN-Sicherheitsrates der Forderung nach einer Waffenruhe mehr Gewicht verschaffen werde. Experten zeigten sich aber skeptisch. Es erscheine "wenig wahrscheinlich", dass die Resolution in vielen Konfliktgebieten tatsächlich etwas ändern werde, sagte Richard Gowan vom Politikinstitut International Crisis Group.

Zumal das Ansehen des UN-Sicherheitsrates angesichts der monatelangen Blockade inmitten der Coronavirus-Pandemie stark gelitten hat. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hat in der größten weltweiten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten bislang nur eine Nebenrolle gespielt.

Deutschland, das den Juli über den Vorsitz im Sicherheitsrat führt, hat für Donnerstag eine Sitzung zur Coronavirus-Krise auf die Agenda gesetzt. Deutschland ist noch bis Jahresende in dem Gremium vertreten - dann endet die zweijährige nicht-ständige Mitgliedschaft.