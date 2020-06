Darmstadt (AFP) Mutter und Fünfjähriger ertrinken bei Badeunfall im Rhein

Frau läuft nach Rettung durch Zeugen wieder in den Fluss

Bei einem dramatischen Unfall im Rhein sind eine Mutter und ihr fünf Jahre alter Sohn gestorben. Die Frau habe ihren Sohn Samstagabend bei Trebur in Südhessen im Rhein ertrinken gesehen und ihn retten wollen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mit. Ein Zeuge habe die dabei selbst in Not geratene Frau noch aus dem Wasser gezogen. Sie sei dann aber erneut hinein gelaufen und untergegangen.

Die Mutter konnte nach fast einer Stunde, das Kind nach etwas mehr als einer Stunde geborgen werden. Beide starben trotz intensiver Wiederbelebungsversuche. Auch die dreizehn Jahre alte Schwester des Jungen habe versucht, ihren Bruder zu retten. Sie sei unversehrt von Rettungskräften in Sicherheit gebracht worden.

Die zahlreichen Angehörigen der beiden ums Leben gekommenen würden betreut, teilte die Polizei mit.