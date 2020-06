Berlin (AFP) Bundesregierung: Wirecard-Skandal ein "Besorgnis erregender Fall"

Wirtschaftsprüfer "in der Verantwortung" - SdK stellt Strafanzeige

Die Bundesregierung sieht im Wirecard-Skandal um mutmaßlich aufgeblähte Bilanzen einen "Besorgnis erregenden Fall". Unternehmen und Finanzmärkte müssten "zuverlässig und ordnungsgemäß arbeiten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Er kritisierte mögliche "Schwächen bei den Kontrollmechanismen". Sie müssten nun behoben werden.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, "wir sehen auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Verantwortung". Sie müssten tatkräftig zur Aufklärung beitragen, forderte sie. Zu den Konsequenzen aus dem Fall Wirecard sagte die Sprecherin, zunächst müsse geschaut werden, "was da schiefgelaufen ist. Dann sehen wir weiter."

Wirecard hatte vor einer Woche eingestanden, dass in der Jahresbilanz 1,9 Milliarden Euro fehlen. Am Montag hatte der Konzern dann eingeräumt, dass das Geld bei zwei philippinischen Banken mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht existiert. Am Donnerstag beschloss der Vorstand der Dax-Firma, Insolvenz zu beantragen.

Wirtschaftsprüfer des Konzerns war EY (Ernst & Young). Das Unternehmen sieht sich selbst als Opfer eines "umfassenden Betrugs, an dem mehrere Parteien rund um die Welt und in verschiedenen Institutionen mit gezielter Täuschungsabsicht beteiligt waren".

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) teilte am Freitag mit, sie habe Strafanzeige gegen zwei amtierende und einen ehemaligen Abschlussprüfer von Ernst & Young gestellt. Sie habe "große Zweifel an der Geeignetheit von Ernst & Young als Abschlussprüfer" und werde daher zunächst für die von der SdK vertretenen Investoren auf zukünftigen Hauptversammlungen gegen eine Bestellung von Ernst & Young zum Abschlussprüfer stimmen, kündigte der Verein an.

"Gerade die Überprüfung der Existenz von Bankguthaben gehört zu den eher leichteren Aufgaben eines Abschlussprüfers und das Vorgehen hierbei ist klar geregelt", erklärte die SdK. Seit Jahren habe es zudem kritische Fragestellungen von Seiten der SdK, großen Hedgefonds und vor allem der "Financial Times" gegeben - es sei "völlig unverständlich", warum hier anscheinend in den Vorjahren keine Prüfung stattgefunden habe, die den eigenen Maßstäben von Ernst & Young entspreche.

Wirecard stand seit seiner Gründung 1999 immer wieder im Zentrum von Aktienspekulationen. Im vorigen Jahr schrieb die britische "Financial Times" wiederholt über angeblich vorgetäuschte Umsätze und gefälschte Verträge bei Wirecard in Singapur.