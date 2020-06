Düsseldorf (AFP) NRW-Behörden ordnen Lockdown wegen Corona in Kreisen Gütersloh und Warendorf an

Scharfe Auflagen bis Monatsende - Bürger sollen sich testen lassen

Erstmals sind in zwei deutschen Landkreisen die Corona-Lockerungen der vergangenen Wochen wieder in weiten Teilen zurückgenommen worden: Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh und gestiegenen Infektionszahlen auch im Nachbarkreis Warendorf gelten in beiden Kreisen nun erneut weitgehend Beschränkungen des öffentlichen Lebens wie zuletzt im März. Dies teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf mit.

Das beschlossene Maßnahmenpaket für die beiden NRW-Kreise gilt zunächst für eine Woche bis zum 30. Juni. Zweck sei, "die Situation zu beruhigen" und die "Testungen auszuweiten", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Mit den Tests solle die noch ungeklärte Frage beantwortet werden, ob sich über die Infektionen bei Tönnies hinaus das Virus auch in Teilen der Bevölkerung verbreitet habe. Derzeit stehen rund 7000 Tönnies-Beschäftigte unter Quarantäne.

In den Kreisen Gütersloh und Warendorf gelten nun unter anderem wieder strenge Kontaktbeschränkungen. Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen sind nicht mehr gestattet, Ausstellungen und Museen müssen wieder schließen, ebenso Bars, Fitnessstudios und Saunen. Geschäfte sowie Restaurants und Speisegaststätten können dagegen geöffnet bleiben, letztere aber nur noch für Menschen aus einem Hausstand.

Bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh hatten die Behörden in der vergangenen Woche einen massiven Corona-Ausbruch registriert. Dort wurden mehr als 1550 der etwa 7000 Beschäftigten positiv auf das Coronavirus getestet. Wegen des Ausbruchs hatte der Kreis Gütersloh bereits in der vergangenen Woche alle Schulen und Kitas wieder geschlossen.

Entsprechende Schließungen sollen im benachbarten Kreis Warendorf nun am Donnerstag erfolgen. In diesem Kreis wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag 68,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen registriert. Für den Kreis Gütersloh gab das RKI den Wert mit 257,4 Neuinfektionen an. Regionale Gegenmaßnahmen sollen laut einer Einigung von Bund und Ländern ab einem Wert von 50 Neuinfektionen ergriffen werden.

Laumann zufolge erhalten alle Bürger der Kreise Gütersloh und Warendorf nun die Möglichkeit, sich kostenlos auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Die Bevölkerung wird demnach nun durch Lautsprecherdurchsagen zu den Tests aufgerufen.

Kurz vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen am nächsten Wochenende drohen derweil den Menschen aus den betroffenen Kreisen Gütersloh und Warendorf je nach Reiseziel Probleme - zumindest, wenn sie nicht negativ auf Corona getestet wurden.

So dürfen Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe in Bayern vorerst keine Gäste mehr aus Kreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen aufnehmen. Dies beschloss das bayerische Kabinett am Dienstag. Zuvor waren am Montag auf der Insel Usedom Urlauber aus dem Kreis Gütersloh aufgefordert worden, das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen.

Laschet mahnte allerdings, die von dem erneuten Lockdown betroffenen Menschen dürften nicht "unter Generalverdacht" gestellt werden. Der Düsseldorfer Regierungschef verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass es neben den zahlreichen bei Tönnies nachgewiesenen Infektionen derzeit in der Bevölkerung des gesamten Kreises Gütersloh nur 24 bestätigte Corona-Fälle gebe.

Laumann riet allen Bürgern der betroffenen Kreise dazu, sich nun auf Corona testen zu lassen. Alle negativ getesteten Menschen seien "nach wie vor in den Urlaubsgebieten willkommen", sagte der CDU-Politiker.

Tönnies kündigte ebenso wie weitere Fleischkonzerne unterdessen Verbesserungen für die Arbeiter an. Unter anderem sollen Werkverträge in allen Kernbereichen der Fleischproduktion abgeschafft und die Mitarbeiter stattdessen direkt in der Unternehmensgruppe angestellt werden.