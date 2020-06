Berlin (AFP) Koalitionsausschuss tagt zur EU-Ratspräsidentschaft

Keine konkreten Entscheidungen bei Spitzentreffen im Kanzleramt erwartet

Die Spitzen der großen Koalition sind am Montagabend im Berliner Kanzleramt zusammengekommen, um über die Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu beraten. Diese beginnt am 1. Juli und dauert ein halbes Jahr. Konkrete Entscheidungen seien von dem Treffen nicht zu erwarten, hieß es aus Koalitionskreisen. Außer den Beratungen zur Europapolitik stehe voraussichtlich kein anderes Thema zur Debatte.

An dem Treffen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind Spitzenvertreter der Koalitionsparteien und -fraktionen vertreten. CSU-Chef Markus Söder reiste allerdings nicht nach Berlin - er hat am Abend einen Termin bei einem bayerischen Wirtschaftsverband. Mit dabei im Kanzleramt ist von CSU-Seite Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Während der deutschen Ratspräsidentschaft dürfte die Bewältigung der Corona-Krise eine zentrale Rolle spielen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hatte vor dem Treffen im Kanzleramt gesagt, dass Deutschland "mit seiner Wirtschaftskraft" das richtige Land sei, um in dieser Phase Führung im Europäischen Rat zu übernehmen. "Wir müssen uns klar darüber sein, dass Krisenbewältigung nicht mit weniger Europa geht, sondern nur mit mehr Europa", sagte Walter-Borjans im ARD-"Morgenmagazin.

Die SPD-Chefs Walter-Borjans und Saskia Esken wollen am Dienstag um 09.00 Uhr in einem Pressegespräch über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Eine Presseunterrichtung noch in der Nacht galt als unwahrscheinlich.

Linken-Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte forderte die Koalitionsspitzen auf, besonders die Frage der sozialen Gerechtigkeit in den Blick zu nehmen. "Die Koalition muss die Ratspräsidentschaft dafür nutzen, die Weichen in der EU in Richtung Gerechtigkeit zu stellen, sonst werden sich große Teile der Gesellschaft vom Projekt Europa verabschieden", erklärte er. "Wenn es die EU nicht schafft, die große Armut vieler zu bekämpfen, während der unermessliche Reichtum von wenigen immer größer wird - wer dann?"

Auf ehrgeizigere EU-Klimaziele drängte die Grünen-Klimaexpertin Lisa Badum. Sie verwies auf aktuelle Forschungsergebnisse, wonach auf EU-Ebene bis 2030 eine Minderung des Treibhausgasausstoßes um 65 Prozent erreicht werden könne.