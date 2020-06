Paris (AFP) Frankreich will Luftfahrtbranche mit 15 Milliarden Euro stützen

Hilfen auch für europäischen Flugzeugbauer Airbus

Die französische Regierung will die in der Corona-Krise hart getroffene Luftfahrtbranche mit insgesamt 15 Milliarden Euro stützen. Das kündigte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag in Paris an. Davon soll auch der europäische Flugzeughersteller Airbus profitieren. Daneben zielen die Hilfen auf strategisch wichtige Unternehmen wie den französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Thales und den Geschäfts- und Militärflugzeugbauer Dassault ab.

Im Gegenzug verlangt die Regierung von der Branche Arbeitsplatzgarantien sowie Investitionen in den Klimaschutz, um den CO2-Ausstoß der Flugzeuge zu senken. Für die nationale Luftfahrtgesellschaft Air France hatte der Staat zuvor ein Rettungspaket in Höhe von sieben Milliarden Euro zugesagt. Die EU-Kommission hat es bereits genehmigt.