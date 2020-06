Frankfurt/Main (AFP) Deutsche Börse: Lufthansa fällt aus dem Dax

Deutsche Wohnen steigt in Deutschen Aktienindex auf

Die in der Corona-Krise in heftige wirtschaftliche Turbulenzen geratene Lufthansa verliert ihren Platz im Deutschen Aktienindex Dax. Wie die Deutsche Börse am Donnerstagabend mitteilte, steigt das Luftfahrtunternehmen am 22. Juni in den MDax der mittelgroßen Werte ab. In den Dax rückt nun der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen auf. Grundlage für den Abstieg der Lufthansa in den MDax ist die sogenannte Fast-Exit-Regel.

Die Lufthansa war seit mehr als 30 Jahren ununterbrochen im Dax. In der Corona-Krise war der Kurs der Lufthansa-Atie schwer eingebrochen. Die Airline bekommt eine umfangreiche Unterstützung von der Bundesregierung. Das Rettungspaket umfasst neun Milliarden Euro. Dafür muss die Lufthansa auf Druck der EU-Kommission Start- und Landerechte abgeben. Die Aktionäre müssen dieser Vereinbarung noch zustimmen.

Neu in den MDax aufgenommen wird nach Angaben der Deutschen Börse zudem das Vermarktungsunternehmen Ströer. Es ersetzt dort die Deutsche Pfandbriefbank AG, die nach der Fast-Exit-Regel aus dem Index genommen wird und in SDAX wechselt. Neu aufgenommen werden im SDax-Index demnach außerdem die Unternehmen Dr. Hönle AG und Atoss Software.