Berlin (AFP) Maas würdigt Christos Lebenswerk

Außenminister: Reichstags-Verhüllung begeisterte Millionen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat das Lebenswerk des im Alter von 84 Jahren verstorbenen Künstlers Christo gewürdigt. Christo und seine Ehefrau Jeanne-Claude hätten "mit Kunst unsere Welt bereichert", erklärte Maas am Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der von dem Künstlerpaar im Jahr 1995 verhüllte Reichstag habe Millionen begeistert und "unserem wiedervereinten Land ein spektakuläres Denkmal" gesetzt. "Danke für alles", schrieb Maas über Christo und dessen bereits 2009 verstorbene Frau.

Christo war am Sonntag in seiner New Yorker Wohnung eines natürlichen Todes gestorben, wie seine Mitarbeiter auf der offiziellen Facebook-Seite des Künstlers mitteilten. Die Verhüllung des Reichstags gehörte zu den spektakulärsten Werken des in Bulgarien geborenen Christo Vladimirov Javacheff. Seine Frau Jeanne-Claude arbeitete jahrzehntelang mit ihm an seinen künstlerischen Projekten zusammen.

Weltberühmt wurde Christo auch durch die Verhüllung der Pariser Brücke Pont-Neuf im Jahr 1985. Zu seinem Lebenswerk gehörten ferner Landschaftsprojekte wie "The Floating Piers" - mit gelbem Stoff bespannte Stege auf dem italienischen Iseosee - oder "The Gates" im New Yorker Central Park. Im Londoner Hyde Park stapelte er bunte Ölfässer zur "The London Mastaba" auf.