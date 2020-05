Brüssel (AFP) Eurozonen-Budget fällt Corona-Hilfsplan der EU-Kommission zum Opfer

Eurogruppen-Chef Centeno: "Geist" lebt in Krisen-Vorschlag weiter

Das über Jahre von Frankreich und Deutschland vorangetriebene Eurozonen-Budget ist den Plänen der EU-Kommission für den riesigen Hilfsfonds wegen der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Die Behörde habe zwei dazu geplante Verordnungen zurückgezogen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus EU-Kreisen. Demnach wurde angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die gesamte EU die nun beschlossene Lösung als wirkungsvoller eingeschätzt.

Eurogruppen-Präsident Mário Centeno, der das Eurozonen-Budget über Jahre mitverhandelt hatte, reagierte mit gemischten Gefühlen. "Der Geist" des Euro-Haushalts nach dem Motto "Geld für Reformen" sei in dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds "gut verankert", erklärte er auf Twitter. "Ein Programm dieser Größe und Form ist, was Europa in dieser Phase braucht."

Gleichzeitig habe die 19 Staaten umfassende Währungsunion "ihre eigenen Regeln und spezifischen Bedürfnisse für eine engere Koordination", schrieb Centeno weiter. "Dies sollte im Vorschlag der Kommission berücksichtigt werden. Wir müssen verhindern, dass diese Krise zu weiteren Ungleichgewichten in der Währungsunion führt." Centeno forderte die Euro-Länder auf, nun "strategische Leitlinien" für die Nutzung der Wiederaufbaumittel vorzuschlagen.

Der Eurozonen-Haushalt war eine zentrale Forderung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Seine ursprünglichen Pläne sahen ein Budget von mehreren hundert Milliarden Euro vor, das auch Länder in Krisenzeiten unterstützen sollte. Deutschland und Frankreich vereinbarten dann im Juni 2018 gemeinsam für das Eurozonen-Budget zu werben.

Nach langem Ringen einigten sich die Euro-Finanzminister im Juni 2019 auf wesentliche Eckpunkte. Finanziert werden sollte es über den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU von 2021 bis 2027. Allerdings sollte das Budget auch nur noch 17 Milliarden Euro groß werden.

Eine folgende Diskussion über eine Aufstockung des "Haushaltsinstruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit" blieb dann ohne Ergebnis. Einige wichtige Fragen waren zudem bis zuletzt noch ungeklärt. Dabei ging es unter anderem darum, wie Nicht-Euro-Länder berücksichtigt werden können.

Reaktionen aus Berlin und Paris zum Wegfall des Eurozonen-Budgets gab es zunächst nicht. Allerdings sind die Kommissionspläne in der Corona-Krise bisher auch nur ein Vorschlag. Sie müssen von allen 27 EU-Mitgliedstaaten erst noch angenommen werden und dürften sich im Zuge der Verhandlungen noch verändern.