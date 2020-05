Berlin (AFP) Bericht: Scholz kandidiert in Potsdam gegen Baerbock und Teuteberg für Bundestag

Kandidatur soll am Freitag bekanntgegeben werden

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will einem Bericht zufolge im kommenden Jahr für den Bundestag kandidieren. Er soll an diesem Freitag als Kandidat für den Wahlkreis 61 (Potsdam) vorgestellt werden, wie die Zeitung "Welt" aus seinem Umfeld berichtete. Scholz, der bis März 2018 Erster Bürgermeister in Hamburg war, habe sich "schweren Herzens" gegen eine Kandidatur in der Hansestadt entschieden, hieß es weiter.

In Potsdam wird Scholz unter anderem gegen Grünen-Chefin Annalena Baerbock und FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg um das Direktmandat kämpfen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die SPD-Kandidatin Manja Schüle (26,1 Prozent der Erststimmen) den Wahlkreis 61 knapp vor ihrer CDU-Konkurrentin Saskia Ludwig (24,9 Prozent) gewonnen. Schüle ist seit dem vergangenen Jahr Wissenschaftsministerin in Brandenburg und kandidiert nicht wieder für den Bundestag.

Scholz ist seit März 2018 Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Zuvor war er Erster Bürgermeister von Hamburg, wo er bis heute einen Wohnsitz hat. Der 61-Jährige gilt als Favorit für die Kanzlerkandidatur der SPD.