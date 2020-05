Berlin (AFP) Deutsche Bahn will mit ihrer App vor zu vollen Zügen warnen

Bei zu vielen Reservierungen werden Züge künftig geblockt

Kunden der Deutschen Bahn können sich ab dieser Woche online über die Auslastung von Fernzügen informieren. Die Bahn kündigte am Montag die Einführung einer neuen Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der DB-Navigator-App an: Kunden sehen dort, sobald ein Zug über die Vorabbuchungen zu mehr als 50 Prozent besetzt ist. Fahrgäste können so auf weniger frequentierte Verbindungen ausweichen.

Die Zahl der Reservierungen wird demnach zudem begrenzt. Bei Zügen mit voraussichtlich sehr hoher Auslastung könne der Ticketverkauf auch ausgesetzt werden, kündigte die Deutsche Bahn an. Wer zum Bahnhof geht, kann laut Bericht des "Spiegel" aber auch weiterhin in einen vollen Zug einsteigen, für den in der App keine Fahrkarte oder Reservierung mehr gekauft werden kann.

Auch wird es dem Bericht zufolge weiterhin möglich sein, Sitzplätze nebeneinander zu reservieren. Damit habe sich die Bahn dagegen entschieden, immer einen Sitzplatz pro Reisendem freizuhalten. Dies hätte es etwa Familien unmöglich gemacht, nebeneinander reservieren zu können.

Personenverkehrsvorstand Huber kündigte am Montag zudem an, dass die Bahn ihr Angebot weiter hochfahren werde. Ab dem Pfingstwochenende werde der Konzern auf beliebten Verbindungen Züge mit der doppelten Zahl an Sitzplätzen einsetzen.

Diese Verbindungen sind München - Dortmund über Nürnberg und über Stuttgart und Köln, Frankfurt am Main - Köln sowie Basel - Dortmund über Karlsruhe und Köln. Im Regionalverkehr liegt das Fahrplanangebot im bundesweiten Schnitt demnach bereits wieder bei 95 Prozent des Vorkrisenangebots.

"Die Nachfrage zieht langsam wieder an", sagte Huber. "Das ist ein gutes Zeichen für die gesamte Bahnbranche und den Klimaschutz." Mehr Kapazität schaffe zugleich Platz für Abstand und sicheres Reisen. "Wir fahren jetzt rasch wieder unser touristisches Angebot hoch, wollen es sogar ausbauen und möglichst viele Reisende im Sommer für die umweltfreundliche Bahn gewinnen", kündigte Huber an.