Washington (AFP) Trump: Chinas "Inkompetenz" hat "weltweites Massensterben" verursacht

US-Präsident greift chinesische Regierung erneut heftig wegen Corona-Pandemie an

US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung erneut heftig wegen ihres Umgangs mit der Corona-Pandemie angegriffen. "Irgendein Spinner in China hat gerade eine Erklärung veröffentlicht, in der alle außer China für das Virus verantwortlich gemacht werden, das inzwischen hunderttausende Menschen getötet hat. Bitte erklären Sie diesem Trottel, dass es die 'Inkompetenz Chinas' war und nichts anderes, das dieses weltweite Massensterben verursacht hat", schrieb Trump am Mittwoch im Online-Dienst Twitter.

Seit Wochen liefert sich der US-Präsident heftige diplomatische Auseinandersetzungen mit Peking wegen Chinas Umgangs mit der Corona-Krise, die das Verhältnis beider Staaten stark belastet haben. Zuletzt drohte Trump der chinesischen Regierung mit einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen und verkündete, er sei nicht bereit zu bilateralen Gesprächen.

Er wolle "im Augenblick" nicht mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sprechen, sagte Trump dem Sender Fox Business am vergangenen Donnerstag. Er sei "sehr enttäuscht" über die Haltung Pekings in der Coronavirus-Pandemie. Zwar habe er ein "sehr gutes Verhältnis" zu Xi, wolle aber derzeit nicht mit ihm reden, fügte Trump hinzu.

Der US-Präsident wirft Peking unter anderem vor, das wahre Ausmaß der Epidemie zu Beginn vertuscht und so die weltweite Ausbreitung der Krankheit, durch die bislang mehr als 320.000 Menschen starben, ermöglicht zu haben. Das neuartige Coronavirus wurde Ende 2019 in der zentralchinesischen Metropole Wuhan bekannt.