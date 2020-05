Genf (AFP) WTO-Chef tritt Ende August vorzeitig ab

Azevedo: Entscheidung aus persönlichen Gründen

Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevedo, hat seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt. Er werde sein Amt bereits Ende August niederlegen, teilte Azevedo am Donnerstag in Genf mit. Regulär hätte die Amtszeit des 62-jährigen Brasilianers erst ein Jahr später geendet.

Die Entscheidung habe er aus "persönlichen" und "familiären" Gründen getroffen, gab Azevedo zur Begründung an. Er sei überzeugt davon, dass sie im besten Interesse der WTO sei.

Der Wechsel an der Spitze der WTO kommt zu einer Zeit, in der die Corona-Pandemie weltweit zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen führt. Anfang April hatte die Organisation gewarnt, dass der weltweite Handel in diesem Jahr um bis zu einem Drittel einbrechen könnte. Azevedo sprach von "der vielleicht schlimmsten wirtschaftlichen Rezession zu unseren Lebzeiten".

Azevedo steht seit 2013 an der Spitze der WTO und löste dort den Franzosen Pascal Lamy ab. Zuvor war der Brasilianer seit 2008 ständiger Vertreter seines Landes bei der WTO gewesen und hatte sich dabei einen Ruf als Konsens-Diplomat erarbeitet.