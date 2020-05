Paris (AFP) Frankreich erinnert an Weltkriegsende vor 75 Jahren

Präsident Macron ehrt de Gaulle und Kriegstote in kleiner Zeremonie

In Frankreich ist an das Weltkriegsende vor 75 Jahren erinnert worden. Präsident Emmanuel Macron legte am Freitag am Pariser Boulevard Champs-Elysées einen Kranz an der Statue von General Charles de Gaulle nieder. Anschließend würdigte er die Weltkriegstoten am Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen. Dort legte er ebenfalls einen Kranz nieder und fachte symbolisch die Flamme des Gedenkens an.

Wegen der Coronavirus-Pandemie fand die Zeremonie anders als zunächst geplant ohne die Beteiligung von Veteranen und anderen Zeitzeugen statt. Neben Macron nahmen unter anderem Premierminister Edouard Philippe sowie die früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande an der Gedenkfeier teil. Dabei wurde auf die Abstandsregeln geachtet.

Am Eiffelturm wurde zudem eine französische Trikolore gehisst. Sie soll nach offiziellen Angaben "die Kämpfer und Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkriegs ehren und den Frieden feiern". Die blau-weiß-rote Flagge soll noch bis zum 15. Mai am Eiffelturm wehen.