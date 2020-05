Washington (AFP) Trump will Coronavirus-Taskforce nun doch nicht auflösen

Präsident vollzieht Kehrtwende - Gremium soll "auf unbestimmte Zeit" weiterarbeiten

US-Präsident Donald Trump will die Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses nun doch nicht auflösen. Trump schrieb am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter, das Gremium werde seine Arbeit "auf unbestimmte Zeit" fortsetzen. Der Fokus werde auf "Sicherheit und der Wiedereröffnung unseres Landes" liegen, außerdem auf Impfstoffen und Behandlungsmethoden. Möglicherweise würden aber einzelne Mitglieder der Taskforce ausgetauscht, schrieb Trump.

Noch am Vortag hatte Vizepräsident Mike Pence angekündigt, das Gremium solle in den kommenden Wochen aufgelöst werden. Als Zeitrahmen nannte Pence Ende Mai, Anfang Juni. Dann sollten die Aufgaben der Expertengruppe, die Trump im Umgang mit der Pandemie berät, schrittweise wieder an die zuständigen Behörden übertragen werden. Dies bedeute eine Rückkehr zu einem "traditionelleren" Krisenmanagement, sagte Pence.

Trump hatte die Angaben seines Stellvertreters am Dienstag bestätigt und gesagt, nun sei es Zeit für eine neue "Phase". Die Taskforce habe einen "phänomenalen Job" gemacht. Nun vollzog der Präsident eine Kehrtwende.

Die Ankündigung zur Auflösung der Taskforce hatte für Erstaunen gesorgt. Nicht nur sind die USA mit mehr als 1,2 Millionen bestätigten Infektionen und mehr als 71.000 Toten das am härtesten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Experten haben auch vor einem neuen Anstieg der Infektionen gewarnt, sollten die Corona-Beschränkungen zu rasch gelockert werden.

Trump drängt auf eine rasche Rückkehr zur Normalität: Der Präsident will im Wahljahr 2020 die Wirtschaft möglichst schnell wieder in Gang bringen. Zahlreiche Bundesstaaten haben schon damit begonnen, die Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen zu lockern.

Die Coronavirus-Taskforce war Ende Januar ins Leben gerufen worden, um die Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu koordinieren. Vizepräsident Pence übernahm einen Monat später von Gesundheitsminister Alex Azar die Leitung des Gremiums, dem renommierte Experten wie die Virologen Anthony Fauci und Deborah Birx angehören. Die Taskforce erstellte unter anderem Leitlinien für eine Eindämmung der Pandemie und später einen Drei-Stufen-Plan für eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkung.