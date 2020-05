Berlin (AFP) RKI erwartet wegen guter Entwicklung derzeit keine Engpässe bei Intensivbetten

Niedrige Zahl der Neuinfektionen "sehr gute Nachricht"

Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht absehbar keine Probleme bei der Versorgung von Corona-Patienten in Deutschland auf Intensivstationen. "Bei der derzeitigen Dynamik muss man deutlich sagen, werden keine Engpässe prognostiziert", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Die Voraussetzung, dass dies so bleibe, sei, dass die Zahl der Infektionen nicht weiter ansteige.

Wieler nannte es eine "sehr gute Nachricht", dass die Zahl der Neuinfektionen inzwischen stabil niedrig ist. Nach den jüngsten RKI-Zahlen erhöhte sich die Zahl der infizierten Menschen in Deutschland von Montag auf Dienstag um 685 Fälle auf 163.860.