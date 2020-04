Frankfurt/Main (AFP) EZB lässt Leitzinsen unverändert

Notenbank bereit zur Ausweitung ihres Anleihekaufprogramms

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen in der Währungsunion in der Corona-Krise unverändert. Das teilte am Donnerstag ein Sprecher der EZB mit. Allerdings sei die EZB bereit, ihr Anleihekaufprogramm zu verstärken, versicherte er.

Der Leitzins bleibt damit auf seinem Rekordtief von 0,0 Prozent, der Einlagezins für Banken bei minus 0,5 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden ebenfalls wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig.

Die EZB hatte bereits im März weitreichende Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft im Euroraum beschlossen. Unter anderem stockt sie ihre Wertpapierkäufe um 750 Milliarden Euro auf.