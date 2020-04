Berlin (AFP) AfD-Bundesvorstand will Mitte Mai verlangte Auflösung des "Flügels" überprüfen

Parteigliederung sollte bis Ende April Aktivitäten einstellen

Der AfD-Bundesvorstand will in zwei Wochen überprüfen, ob die von ihm verlangte Auflösung des "Flügels" tatsächlich erfolgt ist. Das Thema werde auf der nächsten Vorstandsitzung am 15. Mai besprochen, sagte AfD-Sprecher Bastian Behrens am Donnerstag der Nachrichtenagentur AfD. Dann würden sich die Gremiumsmitglieder anschauen, "ob der Beschluss umgesetzt wurde". Es sei eine neuerliche Beschlussfassung zu dem Thema geplant.

Der Bundesvorstand hatte im März die Auflösung des "Flügels" bis Ende April verlangt. Die AfD-Landeschefs Björn Höcke und Andreas Kalbitz, beides führende Köpfe des "Flügels", formulierten nach einigem Hin und Her eine Aufforderung an diejenigen, "die sich der Interessensgemeinschaft angehörig fühlen", bis zum 30. April ihre Aktivitäten in diesem Rahmen einzustellen.

Dem Auflösungsbeschluss des Parteivorstands war die Einstufung des "Flügels" als rechtsextrem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz vorausgegangen.