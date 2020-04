Washington (AFP) Trump kündigt Einstellung von US-Zahlungen an WHO an

US-Präsident wirft WHO Versäumnisse im Kampf gegen Coronavirus vor

US-Präsident Donald Trump hat den Stopp von US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. "Heute beauftrage ich meine Regierung damit, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Washington. Darüber hinaus werde "eine Überprüfung vorgenommen, um die Rolle der WHO bei der schlechten Handhabung und Verschleierung der Ausbreitung des Coronavirus zu ermessen", sagte Trump weiter.

Die Welt habe "viele falsche Informationen" zu den Übertragungswegen und der Sterblichkeit durch das Coronavirus erhalten, sagte Trump. Angesichts der Pandemie habe Washington die "große Sorge", dass "die Großzügigkeit Amerikas" nicht bestmöglich genutzt worden sei, sagte er weiter.

Die USA sind der größte Beitragszahler der WHO. Im vergangenen Jahr flossen 400 Millionen Dollar US-Gelder in die internationale Organisation. Die USA würden nun dazu beraten, "was mit all dem Geld, das in die WHO fließt", getan werden könnte, sagte Trump.

Bereits vergangene Woche hatte Trump der WHO einen Zahlungsstopp angedroht. Trump hat der internationalen Organisation immer wieder vorgeworfen, zu China-freundlich zu sein und nicht rechtzeitig genug auf die Ausbreitung des Virus in China reagiert zu haben. Kritiker werfen Trump allerdings vor, damit von eigenen Versäumnissen in der Krise ablenken zu wollen.