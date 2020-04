Washington (AFP) Trump verteidigt sich mit wütenden Angriffen in Corona-Krise

US-Präsident reklamiert alleinige Entscheidungsgewalt für sich

Mit wütenden Angriffen auf die Medien und einem regelrechten Propaganda-Video hat sich US-Präsident Donald Trump gegen Vorwürfe verteidigt, er habe in der Corona-Krise zu spät reagiert. Bei seiner Pressekonferenz am Montagabend zur Lage in den USA warf Trump Medien wie der "New York Times" und dem Sender CNN vor, ihn "brutal" zu behandeln. Einen kritisch nachfragenden CBS-Reporter beschimpfte er als "Fake" und "Schande".

Zu den Vorwürfen, das Weiße Haus habe zu Beginn der Pandemie zu zögerlich und ineffizient reagiert, sagte Trump, das wahre Problem sei die Berichterstattung der Medien: "Das Problem ist, dass die Presse nicht so darüber berichtet, wie sie es sollte". Dann zeigte er einen Video-Zusammenschnitt im Stil von Wahlkampfspots, in dem Politiker, Experten und andere seine Arbeit in der Krise loben.

Bei der Pressekonferenz zeichnete sich bereits der nächste Streit um das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Virus ab: Auf die Ankündigung von Gouverneuren mehrerer US-Bundesstaaten, sich über eine mögliche Lockerung der strikten Einschränkungen abzustimmen, warnte Trump, diese hätten sich an seine Anordnungen zu halten: "Sie können nichts ohne die Zustimmung des Präsidenten tun."

"Wenn jemand Präsident der Vereinigten Staaten ist, hat er alle Machtbefugnisse", bekräftigte trump. Damit droht die Debatte in eine Verfassungskontroverse abzugleiten, denn die Entscheidungen über die Ausgangsbeschränkungen liegen in den USA überwiegend in den Händen der Bundesstaaten sowie der kommunalen Behörden.

Trump will die Beschränkungen möglichst bald wieder lockern, um die Wirtschaftsaktivität wieder anzukurbeln. Dabei will er sich von einem Expertenteam beraten lassen, dem "Rat zur Öffnung unseres Landes", wie er ihn nannte. Am Dienstag will er das Gremium vorstellen.

Bereits der Beginn der Pressekonferenz war ungewöhnlich: Zunächst ließ Trump seinen obersten Berater in der Krise, Anthony Fauci, zu Wort kommen, um Spekulationen entgegenzutreten, dieser sei mit der Reaktion des Präsidenten zu Beginn der Krise nicht einverstanden gewesen.

Der angesehene Virologe hatte zuvor vorsichtige Kritik geübt: In einem CNN-Interview machte er deutlich, dass Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn die USA früher und entschlossener auf das Virus reagiert hätten. Es habe zunächst aber "Widerstand" gegen weitgehende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gegeben, sagte Fauci, ohne Trump dabei namentlich zu nennen. Bei der Pressekonferenz sagte der 79-jährige Mediziner nun, er habe eine "falsche Wortwahl" getroffen.

Trump selbst hatte nach dem Fauci-Interview Spekulationen über eine Entlassung des Leiters des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten befeuert. Der Präsident hatte am Sonntagabend einen Tweet einer konservativen Politikerin mit dem Hashtag #FireFauci (Feuert Fauci) geteilt. Am Montag sagte Trump, "ich mag ihn". "Ich werde ihn nicht feuern, ich finde, er ist ein wunderbarer Kerl".