Rom (AFP) Zivilschutz: Fast 19.500 Coronavirus-Tote in Italien

Johns-Hopkins-Universität zählt in den USA 18.860 Tote

In Italien sind seit Ende Februar mindestens 19.468 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Dies teilte der Zivilschutz am Samstagabend in Rom mit. Damit ist Italien wieder das Land mit den weltweit meisten Todesfällen, zuvor war es kurzzeitig von den USA überholt worden, wo die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) mindestens 18.860 Corona-Tote zählte.

Laut italienischem Zivilschutz starben binnen 24 Stunden 619 Menschen. Die USA hatten am Freitag binnen 24 Stunden mehr als 2000 Tote gezählt. Die Coronavirus-Pandemie hatte Ende vergangenen Jahres in der zentralchinesischen Provinz Hubei ihren Ausgang genommen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen ist laut JHU mit 503.594 in den USA die weltweit höchste. Dies liegt aber auch daran, dass in den Vereinigten Staaten deutlich mehr getestet wird als in anderen Ländern.

Während in Italien rund 60 Millionen Menschen leben, sind es in den USA mehr als fünf Mal so viele.