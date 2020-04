Washington (AFP) USA melden erneut weltweite Rekordzahl von Corona-Toten binnen eines Tages

Mehr als 2100 weitere Todesfälle in den Vereinigten Staaten

Die USA haben erneut die bislang weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden bis Freitag 2108 weitere Todesfälle registriert. Damit starben in den USA insgesamt 18.586 Menschen an dem Virus. Am Dienstag und Mittwoch waren bereits jeweils knapp 2000 Tote binnen eines Tages registriert worden.

Am stärksten betroffen von der Pandemie ist der US-Bundesstaat New York mit mehr als 7800 Toten. Die weltweit meisten Todesfälle verzeichnet bislang Italien mit 18.849 Toten.

Die USA haben jedoch weltweit die meisten Infektionsfälle. Am Freitag stieg die Zahl der Gesamtinfektionen nach Angaben der Universität auf über 500.000.