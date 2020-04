Washington (AFP) Trump kündigt für kommende Woche Erklärung zur WHO an

US-Präsident hat Weltgesundheitsorganisation in Corona-Krise attackiert

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Coronavirus-Krise für kommende Woche eine Erklärung angekündigt. "Wir haben ihnen rund 500 Millionen Dollar pro Jahr gegeben, und wir werden kommende Woche über dieses Thema sprechen", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. "Wir werden viel zu sagen haben."

Trump hatte der WHO am Dienstag einen Stopp der US-Zahlungen angedroht. Der Präsident wirft der internationalen Organisation Versäumnisse im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie vor und hat die WHO als zu China-freundlich attackiert. Kritiker werfen Trump allerdings vor, damit von eigenen Versäumnissen in der Krise ablenken zu wollen.

Das US-Außenministerium konkretisierte am Donnerstag die Vorwürfe gegen die WHO. Die Organisation habe zu Beginn der Krise Warnungen Taiwans vor einer Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch in den Wind geschlagen. Die WHO wies dies am Freitag zurück.

Die USA sind der größte Beitragszahler der WHO. Trump ist als Kritiker internationaler Organisationen bekannt und hat US-Beitragszahlungen für sie immer wieder in Frage gestellt.