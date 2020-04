Washington (AFP) 6,6 Millionen neue Arbeitslose in den USA wegen Corona-Krise

Neue Wochenbilanz ist verheerend

In der Coronavirus-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in den USA erneut massiv angestiegen. In der vergangenen Woche meldeten sich 6,6 Millionen Menschen neu arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben binnen drei Wochen fast 17 Millionen Menschen in den USA ihren Job verloren.

Die Zahl könnte noch höher sein: Medienberichten zufolge sind die Behörden angesichts der Vielzahl an Erstmeldungen vollkommen überlastet. Viele Arbeitslose können deswegen ihren Antrag nicht einreichen.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind in den USA und weltweit verheerend: Das Virus hat die Wirtschaftsaktivität in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen kommen lassen. Zahlreiche Betriebe mussten zumindest vorübergehend schließen.