Berlin (AFP) Brand in Neubau des Berliner Stadtschlosses - Baumaterialien und Geräte in Außenbereich in Brand geraten

Baumaterialien und Geräte in oberem Stockwerk in Brand geraten

Im Neubau des Berliner Stadtschlosses hat es am Mittwoch gebrannt. Rund 80 Feuerwehrleute waren nach Angaben der Feuerwehr im Einsatz, um den Brand auf der Baustelle in einem Außenbereich im Erdgeschoss zu löschen. Demnach waren Baumaterialien und zwei Bitumenkocher, also Baugeräte, in Brand geraten. Ein Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand führte zu einer massiven Rauchwolke, das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Zum genaueren Hergang des Brands gab es zunächst keine Informationen. Zunächst war die Rede von einem Brand in einem oberen Stockwerk gewesen.

Ein Sprecher des Humboldtforums betonte, die Innenräume seien nicht betroffen. Demnach entzündeten sich die Geräte in einem Durchgang. Allerdings müssten eventuelle Folgeschäden an der Fassade noch geprüft werden. Für den Herbst ist die Eröffnung des Humboldtforums, eines Kultur- und Wissenschaftszentrums in dem wiederaufgebauten Stadtschloss, geplant.