Paris (AFP) Unesco ruft zum Schutz von Armen und Geflüchteten auf

UN-Kulturorganisation fordert möglichst schnelle Grenzöffnungen

Die Unesco hat in der Corona-Krise zum Schutz von Armen, Geflüchteten und anderen besonders gefährdeten Gruppen aufgerufen. Die UN-Kulturorganisation verwies in einer am Dienstag in Paris verbreiteten Erklärung auf die Schwierigkeit, "soziale Distanz unter Bedingungen der Überbevölkerung herzustellen, die in Slums und Flüchtlingslagern herrschen". Armut und Heimatlosigkeit machten besonders verwundbar, hieß es.

Besorgt äußerte sich Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay angesichts der weltweiten Corona-Auflagen zudem über die Einhaltung von Bürgerrechten und ethischen Normen. Die deutsche Unesco-Kommission rief dazu auf, "Grundrechtseinschränkungen und unumkehrbare wirtschaftliche Schäden zu minimieren".

Grenzschließungen müssten "wieder aufgehoben werden, sobald es aus wissenschaftlicher und medizinischer Sicht wieder möglich ist, damit Erfolge der letzten Jahrzehnte für ein zusammenwachsendes Europa und für eine offene, solidarische Weltgemeinschaft nicht verloren gehen", betonte das Gremium in Berlin.