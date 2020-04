Berlin (AFP) USA fangen Schutzmasken-Lieferung für Berliner Polizei ab

Innensenator Geisel spricht von "Akt moderner Piraterie"

Die USA haben in Thailand eine Lieferung von 200.000 Schutzmasken abgefangen, welche die Berliner Polizei bestellt und bezahlt hatte. Die medizinischen Masken der Kategorie FFP-2 eines US-Herstellers seien in Bangkok konfisziert worden und hätten deshalb ihr Ziel nicht erreicht, erklärte der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag. Der Senator kritisierte das Vorgehen der US-Behörden als einen "Akt moderner Piraterie".

"So geht man mit transatlantischen Partnern nicht um", erklärte Geisel. "Auch in globalen Krisenzeiten sollten keine Wildwest-Methoden herrschen. Ich fordere die Bundesregierung auf, bei den USA auf die Einhaltung internationaler Regeln zu drängen." Wegen der Corona-Pandemie sind Schutzmasken derzeit weltweit knapp.

Die Konfiszierung der Masken stehe offenbar "im Zusammenhang mir dem Ausfuhrverbot für Masken der US-Amerikanischen Regierung", erklärte Geisel. Über die genauen Hintergründe könne aber noch nichts gesagt werden, hieß es in der Erklärung.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung lässt der US-Hersteller seine Masken auch in China produzieren. Von dort sei die für Berlin gedachte Lieferung in die USA umgeleitet worden.