Halle (AFP) Städte- und Gemeindebund gegen allgemeine Maskenpflicht

Geschäftsführer Landsberg warnt vor Hamsterkäufen von Gesichtsschutz

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund lehnt eine allgemeine Maskenpflicht in Geschäften als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie ab. Eine solche Vorschrift sei in der jetzigen Phase nicht "zielführend", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem MDR in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview. Es gebe bereits Probleme, genügend Atemschutzmasken für Ärzte, Pfleger und andere Mitarbeiter des Gesundheitssystems zu besorgen.

Bei einer allgemeinen Maskenpflicht seien Hamsterkäufe zu befürchten, sagte Landsberg. Durch eine solche Maßnahme würde die Versorgung jener erschwert, welche die Masken wirklich bräuchten, warnte er. So müssten beispielsweise auch Altenheime vorrangig beliefert werden. Auch die Bundesregierung sowie das Robert-Koch-Institut lehnen eine generelle Mundschutzpflicht zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Einzelne Kommunen sind bei dem Thema jedoch vorgeprescht. So soll im thüringischen Jena ab kommender Woche das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Supermärkten und im Nahverkehr zur Pflicht werden. Gleiches plant der Landkreis Nordhausen in Thüringen. Das hessische Hanau rief seine Bürger zur Verwendung einfacher Schutzmasken auf.

Befeuert wird die Diskussion um eine allgemeine Maskenpflicht unter anderem durch Pläne in Österreich. Dort soll demnächst das Tragen eines Mundschutzes beim Einkaufen in Supermärkten obligatorisch werden.