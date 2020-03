Hannover (AFP) Niedersachsen verhängt sofortigen Aufnahmestopp für Pflegeheime

Reaktion auf Vorgänge in Wolfsburg - Ministerin verschärft Abschottung

Das Land Niedersachsen hat nach mehreren Corona-Toten in einem Wolfsburger Pflegeheim einen Aufnahmestopp für alle entsprechenden Einrichtungen verhängt. Das sagte Landessozialministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. Ausnahmen gebe es nur für Pflegeheime, die eine 14-tägige Quarantäne für neue Bewohner garantieren könnten, sowie spezielle Kurzzeitpflegeeinrichtungen.

Die Dynamik der Corona-Ausbreitung und das dramatische Geschehen in Wolfsburg ließen keine andere Wahl, sagte die Ministerin. Eine strikte Abschottung der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen sei das "einzige Mittel, das wir derzeit gegen das Coronavirus haben". Die Situation zeige erneut dessen "ganze Gefährlichkeit".

Reimann verwies erneut vehement auf die sehr strikten Anweisungen zur Patiententrennung in Krankenhäusern und die Besuchsverbote für Pflegeheime. Empört äußerte sie sich zu Berichten über Angehörige, die diese in den vergangenen Wochen und Tagen unterliefen. Dies sei hochgefährlich für alle Bewohner. Konkrete Kenntnisse, dass dies auch in Wolfsburg eine Rolle spielte, habe sie jedoch nicht.