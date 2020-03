London (AFP) Britischer Premier Johnson positiv auf Coronavirus getestet

Premier leidet unter "leichten Symptomen" und will Amtsgeschäfte weiterführen

Der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. "Ich habe in den vergangenen 24 Stunden leichte Symptome entwickelt und wurde positiv auf das Coronavirus getestet", sagte Johnson am Freitag in einer Videobotschaft im Onlinedienst Twitter. Er befinde sich nun in häuslicher Quarantäne, werde "den Kampf gegen dieses Virus" aber weiterhin führen, etwa durch Videokonferenzen.

"Habt keinen Zweifel, dass ich dank der Zauberei der modernen Technik weiterhin mit meinen Mitarbeitern kommunizieren kann, um den nationalen Abwehrkampf gegen das Coronavirus anzuführen", sagte Johnson weiter.

Die Regierung hatte vor einigen Tagen bereits erklärt, sollte Johnson arbeitsunfähig werden, würde Außenminister Dominic Raab vorübergehend die Amtsgeschäfte übernehmen.

Ein Regierungssprecher erklärte, Johnson, dessen Partnerin Carrie Symonds schwanger ist, habe am Donnerstag leichte Symptome entwickelt und sei dann auf Anraten der Gesundheitsbehörden auf Covid-19 getestet worden. Demnach wurde der Test am Regierungssitz Downing Street von Mitarbeitern des nationalen Gesundheitsdienstes NHS vorgenommen. Johnson dankte in seiner Videobotschaft den NHS-Mitarbeitern für ihre Arbeit im Kampf gegen die Pandemie.

In dem Video wirkte Johnson fit. Er gab an, er habe Fieber und Husten gehabt und den Test auf Anraten von Ärzten gemacht. Seine Partnerin befindet sich bereits in Quarantäne.

In Großbritannien war die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Am Donnerstag lag die Zahl der offiziell registrierten Fälle bei rund 11.700, knapp 580 Menschen starben. Vor wenigen Tagen war bereits der britische Thronfolger Prinz Charles positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Unter den Staats- und Regierungschefs wurde bislang nur Albert II. von Monaco positiv getestet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Kanadas Premier Justin Trudeau begaben sich in Quarantäne, nachdem sie Kontakt zu infizierten Personen hatten.