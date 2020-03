Washington (AFP) US-Präsidentschaftsbewerber Biden will Frau als Vizepräsidentin

Ex-Vizepräsident liefert sich TV-Duell mit Konkurrent Sanders

Der US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat versprochen, bei einem Wahlsieg eine Frau zu seiner Stellvertreterin zu machen. "Ich verpflichte mich, eine Frau zur Vizepräsidentin zu ernennen", sagte der Mitte-Politiker der Demokratischen Partei am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem TV-Duell mit seinem linksgerichteten Konkurrenten Bernie Sanders. "Es gibt eine Reihe von Frauen, die qualifiziert sind, morgen Vizepräsidentin zu werden." Sanders sagte seinerseits, er würde "wahrscheinlich" eine Frau auswählen.

Biden und Sanders traten zwei Tage vor der nächsten Vorwahlrunde der Demokraten in der Debatte gegeneinander an. Im Präsidentschaftsrennen der Oppositionspartei ist der frühere Vizepräsident Biden inzwischen klarer Favorit.

Am Dienstag kann er seinen Vorsprung noch ausbauen: Dann wird - trotz des Coronavirus - in den vier Bundesstaaten Arizona, Florida, Illinois und Ohio gewählt. Umfragen sahen Biden vor der Debatte in allen vier Staaten weit vor Sanders.