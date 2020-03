Berlin (AFP) Seehofer bestätigt Grenzschließungen zu Nachbarländern

Warenverkehr und Berufspendler nicht von Einschränkung betroffen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Rückkehr zu Grenzkontrollen wegen der Corona-Krise bestätigt. Es sollten vorübergehend wieder Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Dänemark und Frankreich eingeführt werden, sagte Seehofer am Sonntagabend in Berlin. Die Kontrollen greifen demnach ab Montagmorgen um 08.00 Uhr. Es gehe dabei darum, die Infektionsketten zu durchbrechen.

Die Dauer der Maßnahmen sei noch nicht absehbar. "Wir werden jetzt einmal beginnen und dann werden wir sehen, wie sich die Situation entwickelt und wie lange man sowas beibehalten muss", sagte der Bundesinnenminister.

Wie Seehofer sagte, geht es bei den Grenzkontrollen um den Reiseverkehr. Der Warenverkehr und auch der Grenzübertritt für Berufspendler bleibe möglich. Deutsche, die sich noch in einem der betroffenen Länder befinden, hätten "selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen". Auch ausländische Staatsbürger mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland dürften wieder einreisen.

Wie sich Berufspendler ausweisen können, ist noch offen. Zur Diskussion steht ein Vorschlag Baden-Württembergs, wonach zur Einreise berechtigte Arbeitnehmer vom Land und dem Arbeitgeber Passierscheine bekommen, die sie auch hinter der Windschutzscheibe platzieren können. Die betroffenen Bundesländer wollten sich aber noch absprechen.

Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, sagte, die Bundespolizei werde in den ersten Tagen "sicher großzügiger sein, bis sich das einpendelt". Es stehe eine ausreichende Anzahl an Beamten bereit, um die Kontrollen zu gewährleisten.

Bei der Auswahl der Länder mit den Grenzkontrollen spielte laut Seehofer auch die Risikoeinstufung des Coronavirus eine Rolle. Die Nachbarländer Niederlande, Polen und Tschechien fallen deshalb zunächst nicht unter die Kontrollen. Sollten sich hier Notwendigkeiten ergeben, sei er aber bereit, auch über weitere Grenzkontrollen zu sprechen.