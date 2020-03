Washington (AFP) Test bei US-Präsident Trump auf neuartiges Coronavirus

Einreiseverbot wird auf Großbritannien und Irland ausgeweitet

US-Präsident Donald Trump hat bei sich einen Test auf das neuartige Corona-Virus machen lassen. Das gab Trump am Samstag in Washington bekannt. "Ich habe den Test gestern Abend gemacht", sagte er. Der Präsident hatte am Freitag gesagt, er werde wahrscheinlich einen Test auf das Coronavirus bei sich machen lassen, nachdem er Kontakt zu einigen Infizierten hatte. Der 73-jährige Trump hatte trotz gegenteiliger Empfehlung von Experten am Freitag immer noch die Hände von Menschen geschüttelt, mit denen er Kontakt hatte.

Im Weißen Haus in Washington wird wegen der Corona-Krise ab sofort Fieber bei Besuchern gemessen. Bei allen Menschen mit "engem Kontakt zu dem Präsidenten" Donald Trump und Vize-Präsident Mike Pence werde die Temperatur gemessen, kündigte Vize-Pressesprecher Judd Deere am Samstag an.

In den USA ist die Zahl der Infizierten nach Angaben der Johns Hopkins Universität am Samstag auf 2488 gestiegen. Allerdings dürfte die tatsächliche Zahl der Infizierten deutlich höher liegen. Wegen fehlender Tests wurden in den USA im Vergleich zu anderen Ländern bislang nur wenige Menschen getestet.

Trump war lange vorgeworfen worden, die Ausbreitung des Virus zu verharmlosen. Dann verhängte er am Mittwoch eine einmonatige Einreisesperre für fast alle Europäer und sprach von einem "ausländischen" Virus. Damit handelte er sich weltweit Kritik ein. Dieses Einreiseverbot werde bald auch auf Reisende aus Irland und Großbritannien ausgedehnt, die zunächst ausgenommen worden waren, verkündete Trump am Samstag. Dies soll laut Pence ab Dienstag gelten.

Bereits am Freitag hatte Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Damit könnten bis zu 50 Milliarden Dollar gegen die Pandemie mobilisiert werden, sagte er.