Hamburg (AFP) Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen in Hamburg sollen am Montag starten

Kommende Woche drei Termine geplant - Organisatorisches zum Auftakt

SPD und Grüne in Hamburg beginnen am Montag mit ihren Koalitionsgesprächen nach der Bürgerschaftswahl. Wie die Parteien am Freitag mitteilten, sind darüber hinaus bereits zwei weitere Verhandlungsrunden für Dienstag und Donnerstag geplant. Bei dem ersten Treffen am Montag soll es zunächst um organisatorische Fragestellungen gehen.

Nach Sondierungsgesprächen mit Grünen und CDU hatte die Hamburger SPD am Dienstag beschlossen, mit den Grünen über eine Neuauflage von Rot-Grün zu verhandeln. Beide Parteien regieren in Hamburg schon seit 2015 gemeinsam. In Hamburg wurde vor rund drei Wochen am 23. Februar eine neue Bürgerschaft gewählt. Die SPD ging aus der Wahl mit einem Stimmanteil von 39,2 Prozent als Sieger hervor.

Die Grünen wurden mit 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft, die CDU lag mit 11,2 Prozent auf dem dritten Rang. Verhandlungen über ein neuerliches Bündnis zwischen SPD und Grünen galten von Anfang an als wahrscheinlichste Option. Beide Parteien hatten dies bereits im Wahlkampf als Wunschoption bezeichnet. Ihre Zusammenarbeit seit 2015 lief reibungslos, die Zustimmung in der Bevölkerung ist hoch.