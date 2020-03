Paris (AFP) Macron: Frankreich schließt alle Schulen, Hochschulen und Kitas ab Montag

Präsident kündigt Hilfen für die Wirtschaft an

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Schließung aller Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten im Land angekündigt. Diese Anweisung gelte ab Montag "bis auf Weiteres", sagte Macron am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache an die Nation. Die Coronavirus-Pandemie sei die "schlimmste Gesundheitskrise, die Frankreich seit einem Jahrhundert erlebt" habe, sagte der Staatschef.

Die Schulschließungen gehören zu einem umfassenden Maßnahmenpaket, das auch Hilfen für die angeschlagene Wirtschaft vorsieht. Vorgesehen sind nach Macrons Worten unter anderem eine Entlastung der Unternehmen von Steuern und Abgaben sowie "massive" Hilfen bei Kurzarbeit.

Über die mögliche Schließung von Grenzen müsse auf europäischer Ebene entschieden werden, sagte der Präsident. Europa müsse "stark und schnell" auf die Krise reagieren, forderte er.