Washington (AFP) USA schließen ihre Grenzen für aus Europa kommende Reisende

Trump: Allgemeines Einreiseverbot gilt 30 Tage

Die USA verhängen wegen des Coronavirus für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen, die aus Europa in die Vereinigten Staaten reisen wollen. Das Einreiseverbot soll am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, wie Trump am Mittwoch in einer Fernsehansprache ankündigte.

Um die weitere Einreise von mit dem Coronavirus infizierten Menschen zu verhindern, "werden wir alle Reisen von Europa in die Vereinigten Staaten für die nächsten 30 Tage aussetzen", sagte der US-Präsident. Das Einreiseverbot gilt nach seinen Angaben allerdings nicht für Großbritannien.

Das Coronavirus breitet sich auch in den USA inzwischen zunehmend aus. In dem Land wurden inzwischen mehr als tausend Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Rund 30 Menschen starben.

dja