Berlin (AFP) FDP-Bundestagsabgeordneter mit Coronavirus infiziert

Epidemie erreicht das Parlament

Das neuartige Coronavirus hat den Bundestag erreicht: Ein FDP-Abgeordneter sei "nachweislich infiziert", sagte ein Sprecher der Fraktion am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die Mitarbeiter des Betroffenen hätten sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Derzeit würden weitere Kontaktpersonen identifiziert. Dies sei angesichts der vielen Treffen und Absprachen im Parlamentsbetrieb "nicht so leicht".

Die Fraktion sei im engen Austausch mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und mit dem betriebsärztlichen Dienst des Bundestags, sagte der Sprecher. Um welchen Abgeordneten es sich handelt und wie sein Gesundheitszustand ist, blieb zunächst unklar. Der Fraktionssprecher wollte sich dazu nicht äußern. Über den Coronavirus-Fall hatte zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet.