Peking (AFP) Xi sieht Coronavirus-Epidemie in Hubei "im Wesentlichen eingedämmt"

Chinesische Behörden lockern Restriktionen für Epidemieherd Hubei

Während sich das neuartige Coronavirus in Europa weiter ausbreitet, ist China nach eigenen Angaben im Kampf gegen die Epidemie ein Wendepunkt gelungen. In ihrem bisherigen Epizentrum Hubei sei die Epidemie "im Wesentlichen eingedämmt", sagte Chinas Staatschef Xi Jinping am Dienstag bei einem Besuch in Wuhan. Die Behörden lockerten die Restriktionen, die seit der Verhängung der Quarantäne über Hubei vor anderthalb Monaten gelten.

Xi sagte nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua, es gebe "Anfangserfolge" bei der Stabilisierung der Lage in der besonders stark betroffenen Provinz Hubei und deren Hauptstadt Wuhan. Damit habe sich im Kampf gegen die Epidemie das "Blatt gewendet".

In der Elf-Millionen-Einwohner-Metropole Wuhan war das neuartige Coronavirus im Dezember erstmals bei Menschen aufgetreten. Seitdem wurden in Festlandchina mehr als 80.700 Infektionen sowie mehr als 3100 Todesfälle registriert, die meisten in Hubei.

Seit einigen Tagen geht die Zahl der Neuinfektionen in China allerdings deutlich zurück. Am Dienstag gab es nach Behördenangaben nur 17 Neuansteckungen in Wuhan - dies war die niedrigste Zahl seit Beginn der Veröffentlichung der täglichen Neuinfektionen in China am 21. Januar. Zwei weitere neue Fälle wurden aus anderen Gebieten gemeldet.

Xi besuchte Wuhan erstmals seit Beginn der Epidemie. Mit einer Schutzmaske sprach er via Videoschalte zu Ärzten und Patienten. Danach besuchte er ein Wohnviertel der Millionenmetropole, um mit unter Quarantäne stehenden Menschen zu sprechen. Chinesische Staatsmedien berichtete, in Wuhan seien mittlerweile alle 16 wegen der Coronavirus-Krise errichteten provisorischen Krankenhäuser wieder geschlossen.

Der sonst in den chinesischen Medien geradezu allgegenwärtige Xi hatte seit der starken Ausbreitung des Coronavirus ab Januar das Rampenlicht weitgehend gemieden. Er überließ es Regierungschef Li Keqiang, die Maßnahmen gegen die Epidemie zu beaufsichtigen.

Adam Ni vom China Policy Centre in der australischen Hauptstadt Canberra sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Xi möchte nicht mit der Katastrophe in Verbindung gebracht werden, aber mit der Erholung."

Der unabhängige Politik-Experte Hua Po sagte, der Zeitpunkt von Xis Wuhan-Besuch stehe für einen "Zwischensieg" Chinas im Kampf gegen das Coronavirus. Damit wolle der Präsident auch die Kritiker zum Schweigen bringen, die Xi ein Meiden der Krisenzone vorgeworfen hatten. Wegen der Epidemie hatte es unter anderem in Online-Netzwerken ungewohnt heftige Kritik an der chinesischen Führung gegeben.

Die Behörden hatten Ende Januar wegen der Epidemie ganz Hubei mit seinen rund 56 Millionen Einwohnern unter Quarantäne gestellt. Am Dienstag verkündeten sie eine Lockerung der Restriktionen: Gesunde Menschen dürfen demnach nun innerhalb der zentralchinesischen Provinz wieder reisen.

Dies will die Provinzregierung nach eigenen Angaben mit einer App sicherstellen. Die Menschen bekommen dabei je nach ihrem Coronavirus-Risiko unterschiedliche Farbcodes. Menschen mit einem grünen Farbcode in Gebieten mit niedrigem Coronavirus-Risiko sollen sich innerhalb der Provinz frei bewegen dürfen.

Chinas Nachbarland Mongolei meldete unterdessen seinen ersten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich nach Regierungsangaben um einen Franzosen, der in dem Land für ein Energieunternehmen arbeitet. Für sechs Tage wurde in allen Städten der Mongolei die Ein- und Ausreise verboten. Bereits vor dem jetzigen Auftreten des ersten bekannten Corona-Falles im Land hatte die Mongolei ihre Grenzen zu China geschlossen.

Südkorea, nach China und Italien das Land mit den meisten Infektionen, meldete am Dienstag erneut einen Rückgang der Neuinfektionen auf 131 Fälle sowie drei weitere Todesopfer. Damit gibt es in dem Land bereits mehr als 7500 Infektionen und 54 Todesfälle.