Köln (AFP) Erste Todesfälle in Deutschland nach Infektionen mit Coronavirus

89-Jährige in Essener Klinik gestorben - Todesfall auch im Kreis Heinsberg

In Deutschland gibt es die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit Coronaviruserkrankungen. In einem Krankenhaus in Essen starb am Montagmittag eine 89-jährige Patientin, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Auch im Kreis Heinsberg gab es nach Angaben eines Sprechers der Kreisverwaltung einen Todesfall. Näheres zu dem Todesfall im vom Coronavirus besonders betroffenen Region Heinsberg konnte der Sprecher zunächst nicht mitteilen.

Bei der 89-jährigen Essenerin war der Erreger nach Angaben der Stadt am vergangenen Dienstag festgestellt worden. Die Frau wurde zuletzt in der Universitätsklinik Essen auf der Intensivstation behandelt. Sie starb demnach an einer Lungenentzündung infolge einer Infektion mit dem Coronavirus.