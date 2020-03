Berlin (AFP) Kramp-Karrenbauer: Flüchtlingseinigung "gute Mischung aus Ordnung und Humanität"

CDU-Chefin erwartet Aufnahme Minderjähriger auch durch andere EU-Staaten

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht in dem Koalitionsbeschluss zur Aufnahme von Flüchtlingskindern eine "gute Mischung aus Ordnung und Humanität". Sie zeigte sich am Montag im Deutschlandfunk zuversichtlich, dass auch andere EU-Staaten Minderjährige aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen werden. Es gebe Anzeichen dafür, dass noch weitere Länder einen Beitrag leisteten, darunter Frankreich, sagte Kramp-Karrenbauer.

Die große Koalition hatte sich zuvor zur Aufnahme besonders schutzbedürftiger Kinder aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern bereit erklärt. Die Unterbringung dieser Minderjährigen in Deutschland soll im Rahmen einer europäischen Lösung erfolgen, wie die Spitzen von Union und SPD in der Nacht zum Montag mitteilten.

Deutschland will demnach bei einer Lösung für etwa tausend bis 1500 Flüchtlingskinder in "schwieriger humanitärer Lage" helfen. Dabei handelt es sich um Minderjährige in den Flüchtlingslagern auf Ägäis-Inseln, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind. Die meisten von ihnen seien Mädchen.

Auf europäischer Ebene werde "in diesen Tagen" über eine Lösung verhandelt, um in einer "Koalition der Willigen" die Übernahme dieser Kinder zu organisieren, erklärten die Spitzen von CDU, CSU und SPD. In diesem Rahmen stehe Deutschland bereit, "einen angemessenen Anteil zu übernehmen".

Kramp-Karrenbauer sagte am Morgen im Deutschlandfunk, sie sei zuversichtlich, dass die "Koalition der Willigen" aus mehr als zwei Staaten bestehe. Sie betonte zugleich, Deutschland verzichte bewusst auf eine Regelung, die alle EU-Staaten mittragen müssten.