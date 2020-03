Paris (AFP) Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt auf über 100.000 weltweit

Bislang mehr als 3400 Todesopfer

Die Zahl der weltweit diagnostizierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf mehr als 100.000 gestiegen. Laut einer auf offiziellen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP lag die Zahl am Freitagnachmittag bei 100.002 Infektionen in 91 Ländern rund um den Globus, 3406 Menschen starben. Seit Donnerstag wurden 2492 neue Fälle registriert.

In Deutschland lag die Zahl der diagnostizierten Fälle am Freitag bei 534, das sind 185 mehr als am Vortag. Betroffen sind alle Bundesländer außer Sachsen-Anhalt.