Berlin (AFP) Giffey fordert mehr Anstrengungen für Gleichstellung der Geschlechter

Bundestag diskutiert zum Internationalen Frauentag

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) hat anlässlich des Internationalen Frauentags mehr Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter geworben. "Gleichstellung ist kein Naturgesetz", sagte sie am Freitag im Bundestag. "Wir müssen etwas dafür tun, dass wir weiterkommen." So gebe es etwa bei der Besetzung von Spitzenpositionen in der Wirtschaft weiterhin "Handlungsbedarf". Aber auch bei Bundesbehörden müssten Führungspositionen "fifty-fifty" mit Frauen besetzt werden, forderte Giffey.

Sie verwies außerdem auf den niedrigen Frauenanteil im Bundestag von aktuell 31,2 Prozent. Obwohl 79 Abgeordnete mehr im Parlament säßen als in der vorangegangenen Legislaturperiode, sei die Zahl der Frauen um 14 zurückgegangen. Initiativen für ein sogenanntes Paritégesetz für einen Frauenanteil von 50 Prozent im Bundestag bezeichnete Giffey als "gutes parlamentarisches Anliegen", dass sie voll unterstütze.

Der Bundestag diskutierte das Thema anlässlich des Internationalen Frauentags, der an diesem Sonntag begangen wird.